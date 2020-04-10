В Минобрнауке заявили о готовности провести летнюю сессию онлайн

В Минобрнауке заявили, что российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях коронавируса.

«Есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», - сказал Фальков.

Он уточнил, что пообщался с ректорами высших учебных заведений, начиная с Дальнего Востока и заканчивая центральной частью России. По мнению министра, институты и университеты смогли адаптироваться к условиям сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

Ранее в Минобрнауке выступили с инициативой предоставить выпускникам 2020 года право поступать в высшие и средние учебные заведения без учета их результатов на Едином государственном экзамене.