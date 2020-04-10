СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах России

Власти субъектов ограничивают продажу алкоголя в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, пивовары жалуются, что в нескольких регионах на фоне распространения COVID-19 запретили продавать разливное пиво.

Как сообщил изданию президент Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин, запреты были введены в Крыму и Оренбургской области.

До введения режима самоизоляции, по словам Желагина, разливное пиво продавали более чем в тысячах магазинов. Власти и регулирующие органы якобы «оказывают неформальное давление на их владельцев», чтобы те прекратили работу на время пандемии.

Он также добавил, что введение мер рассматривают и другие регионы России. Так, по информации источника газеты, запрет на продажу разливного пива действует и в Липецкой области.