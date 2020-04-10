Первый советский ручной пулемет Максима - Токарева показали на видео

В 1925 году на вооружение Красной армии был принят ручной пулемет Максима-Токарева (МТ). Он был создан годом ранее Федором Токаревым на основе пулемета Максима образца 1910 года.

Видео с первым советским ручным пулеметом МТ опубликовал Калашников.Медиа.

Пулемет Максима - Токарева стал самым первым советским ручным пулеметом, принятым на вооружение еще до появления ДП-27. Его существенным отличием от пулемета Максима образца 1910 года стало облегчение конструкции, однако вес все равно превышал среднее для подобного изделия значение.

Длина ручного пулемета Максима - Токарева составляла 1 330 мм, вес - 12,9 кг. Всю автоматику он позаимствовал у своего прототипа: так, его скорострельность составляла 600 выстрелов в минуту.