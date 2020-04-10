Путин поручил готовиться к перепрофилированию врачей для борьбы с коронавирусом

Правительству РФ и властям в регионах поручено предусмотреть в случае необходимости возможность перепрофилирования врачей других специальностей для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля

«Предусмотреть при необходимости перепрофилирование врачей других специальностей, привлечение врачей и среднего медицинского персонала из иных медицинских организаций», - говорится в документе.

Также к перепрофилированию могут привлекаться аспиранты и ординаторы, студенты медицинских вузов и специалисты информационно-коммуникационных технологий.

Правительству и региональным властям поручено организовать обучение врачей по использованию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), наркозно-дыхательных аппаратов и другого оборудования.

В регионах необходимо продумать и согласовать межрегиональное взаимодействие по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом, а также при доставке инфицированных на госпитализацию из других регионов. Доклад о проделанной работе необходимо представить до 20 апреля.