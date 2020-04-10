В Москве поймали мошенников, продававших поддельные тесты на коронавирус
Мошенники попытались продать 350 пробирок с неизвестным веществом под видом тестов на коронавирус.
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress
Московские полицейские задержали подозреваемых, которые продавали поддельные тесты на COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Оперативники обнаружили в Сети объявление о продаже тестов якобы для выявления коронавируса. Под видом покупателей стражи порядка договорились о приобретении 350 единиц заявленной продукции по цене 2 300 рублей за каждую. В результате операции были задержаны трое жителей Подмосковья.
Как отметила Волк, подозреваемые продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, в которых содержалось неизвестное вещество. Все изъятые «тесты» направлены на исследование. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.