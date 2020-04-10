Развеян один из мифов о передаче коронавируса

Коронавирусная инфекция не является заболеванием желудочно-кишечного тракта, поэтому не размножается на еде. Миф о передаче коронавируса через еду развеял сотрудник Университета штата Огайо Санджа Илич. Рекомендации ученого опубликовало издание MedicalXpress.

Санджа Илич отметил, что вирусы размножаются в живых организмах. Однако он напомнил об исследованиях, которые доказали способность вирусов жить от нескольких часов до нескольких суток на различных поверхностях. Поэтому риск подхватить коронавирус в супермаркете существует, считает эксперт.

Санджа Илич порекомендовал держать рекомендованную дистанцию в полтора-два метра и не забывать обрабатывать руки антисептиками. Также стоит тщательно мыть овощи и фрукты. По его мнению, не стоит опасаться заказывать доставку готовой еды, поскольку за весь период пандемии не было зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 через курьеров из магазинов или ресторанов.

Ранее с подобным заявлением выступили и немецкие вирусологи. Они выразили мнение, что заразиться COVID-19 через продукты почти нереально. А вероятность инфицирования коронавирусом, дотрагиваясь до упаковок в супермаркете, существует, но она гораздо ниже, чем при контакте с инфицированным человеком.