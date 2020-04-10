У оставшихся в «Рукбане» в случае эпидемии COVID шансов выжить почти нет

Соединенные Штаты не контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку на подконтрольных им территориях Сирии, жители лагерей беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь» находятся под угрозой эпидемии коронавируса, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

«По свидетельству беженцев из зоны Эт-Танф, у оставшихся жителей лагеря "Рукбан" в случае начала эпидемии шансов выжить практически нет, так как медицинские пункты закрыты, нет медикаментов и квалифицированных врачей, никто не оказывает помощь», - говорится в заявлении.

Сирийское правительство прилагает значительные усилия по нейтрализации распространения коронавирусной инфекции в стране. В подконтрольных Дамаску районах выявлено всего 19 случаев заболевания COVID-19.

Проводится дезинфекция государственных учреждений, общественных мест и городских улиц. До 16 апреля пролонгированы запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, а также карантинные каникулы для всех министерств, ведомств и учреждений.

Открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких. Непрерывно ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания. Выделены дополнительные средства на материальную поддержку медперсонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса.

В документе подчеркивается, что гуманитарные проблемы «Рукбана» в соответствии с нормами международного права - всецело забота и ответственность США, которые незаконно оккупируют данный район.

«Российская и сирийская стороны неоднократно призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из лагеря "Рукбан" на правительственную территорию, где для них созданы все условия, а в настоящее время предпринимаются необходимые меры по борьбе с распространением инфекции. Однако ни профильные структуры ООН, ни контролирующая зону Эт-Танф американская сторона так и не выполнили взятые на себя обязательства по спасению оставшегося населения лагеря, затягивая его расформирование под различными надуманными предлогами», - отмечается в заявлении.

В этой связи сирийская и российская стороны считают верхом лицемерия все требования к сирийским властям со стороны США, выдвигаемые в условиях сохранения незаконных американских санкций, препятствующих восстановлению системы здравоохранения Сирии, а также поставкам медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.