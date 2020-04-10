Из Москвы высланы десятки китайских туристов - нарушителей карантина
Столичный градоначальник отметил, что граждан Китая выявили благодаря проверкам в общественном транспорте.
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Из Москвы высланы десятки китайских туристов, которые нарушили режим изоляции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что несколько сотен граждан Китая были наказаны.
«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.
По словам Сергея Собянина, нарушители были выявлены в результате проверок в общественном транспорте. Он отметил, что Москве предстоит серьезное испытание из-за распространения коронавирусной инфекции. Он заявил, что нужно предпринять все меры, чтобы проводить максимальное тестирование и контроль за соблюдением режима самоизоляции.