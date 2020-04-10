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Из Москвы высланы десятки китайских туристов - нарушителей карантина

Тамара Астапенкова
10:53 10.04.2020
Столичный градоначальник отметил, что граждан Китая выявили благодаря проверкам в общественном транспорте.
Из Москвы высланы десятки китайских туристов - нарушителей карантина
© Фото: TPG, Keystone Press Agency, Globallookpress

Из Москвы высланы десятки китайских туристов, которые нарушили режим изоляции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что несколько сотен граждан Китая были наказаны.

«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По словам Сергея Собянина, нарушители были выявлены в результате проверок в общественном транспорте. Он отметил, что Москве предстоит серьезное испытание из-за распространения коронавирусной инфекции. Он заявил, что нужно предпринять все меры, чтобы проводить максимальное тестирование и контроль за соблюдением режима самоизоляции.

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