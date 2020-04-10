В Крыму вводят штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

В Крыму начнут штрафовать автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В Симферополе практически каждое утро пробки. Режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается», - возмутился Аксенов, выступая на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

За нарушения правил самоизоляции на пешеходов и автомобилистов будут составляться административные протоколы. Штраф для физических лиц составит четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении - пять тысяч рублей.

Также на полуострове предусмотрены крупные штрафы, вплоть до закрытия, для предприятий, нарушающих ограничительные меры. Штрафы будут прописаны в региональном законе: его крымские депутаты планируют принять уже в эту пятницу.

По последним данным, в Крыму было зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В Севастополе выявили шесть инфицированных COVID-19, четверо выписаны.

В Крыму режим самоизоляции продлится до 30 апреля, в Севастополе - до 19 апреля.