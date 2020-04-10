За сутки в России зафиксированы 1 786 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано еще 1 786 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране нашли COVID-19 у 11 917 человек. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки от коронавируса умерли 18 человек: 12 в Москве, двое в Краснодарском крае и по одному в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком АО.

Число умерших за весь период от COVID-19 в России возросло до 94 человек.