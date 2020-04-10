СК РФ возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника маршалу Коневу в Праге

СК РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Праге памятника Ивану Коневу по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник легендарному советскому маршалу. Как заявил староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в Музей истории.

Как подчеркнули в СК РФ, подобными циничными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией, «продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу написал письмо чешским военным, в котором выразил сожаление в связи с решением демонтировать памятник маршалу накануне 75-летия Пражской наступательной операции, в ходе которой советские войска помогли восставшим жителям Праги изгнать из города остатки фашистов. Шойгу отметил, что российская сторона готова транспортировать памятник из Чехии и взять на себя все необходимые расходы.

Накануне министр обороны также обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, отвечавших за снос памятников советским гражданам.