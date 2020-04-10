В Минпросвещения объяснили, как будут учиться старшеклассники из-за коронавируса

Учебная программа для старшеклассников не будет переноситься на следующий год, заявил в пятницу, 10 апреля, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Басюк объяснил, что для учеников 1-8-х классов какой-то учебный материал IV четверти можно перенести на следующий год. Он добавил, что для этой категории школьников уже сегодня можно закончить учебный год по некоторым предметам.

«Это не касается старшеклассников: у 9, 10, 11-х классов в полном объеме учебный материал», - заявил замминистра просвещения порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее в Минпросвещения заявили, что из-за распространения коронавирусной инфекции региональным властям разрешено завершить учебный год для школьников 1-8-х классов раньше срока, если это необходимо. При этом учебные программы, которые будут не закончены, необходимо перенести на следующий учебный год.