Собянин рассказал о новых мерах в отношении нарушивших карантин водителей

Передвигающихся на личных автомобилях нарушителей карантина в Москве с 10 апреля начнут активно штрафовать. Об этом заявил мэр столицы Сергея Собянин.

По его словам, контролирующим органам известно о перемещениях на авто людей, которые должны находиться на строгой самоизоляции.

«С завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Градоначальник уточнил, что мера коснется не всех автомобилистов, а только тех, кто находится на официальном карантине, - больных коронавирусом на домашнем лечении, их близких родственников и контактировавших с ними, а также граждан, вернувшихся из-за рубежа.

В Москве зафиксировано 6698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 38 человек, выздоровели - 313.