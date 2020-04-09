СМИ назвали срок новой сделки ОПЕК+

Если все страны ОПЕК+ примут условия новой сделки по сокращению добычи нефти, то предполагается, что она будет длиться до апреля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь два источника в разных делегациях альянса.

«Если все согласятся, то (сделка будет длиться - прим. ред.) до апреля 2022 года», - сказал один из источников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Еще один собеседник информагентства добавил, что планируется постепенно перейти от сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки к 6 миллионам баррелей в сутки. При этом, по его словам, сокращение на 6 миллионов баррелей в сутки предполагается удерживать с января следующего года по апрель 2022 года.

Напомним, что 6 марта члены нефтяного картеля ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем ограничении на добычу сырья. Это привело к падению цен на нефть, а также снижению курса рубля к бивалютной корзине. С 1 апреля у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи.