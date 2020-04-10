Число жертв коронавируса в США превысило 16 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Университета Джона Хопкинса, ведущего собственную статистику.

Также, по подсчетам университета, в Соединенных Штатах на сегодняшний день в общей сложности подтвержден 451 491 случай заражения. Таким образом, сейчас страна находится на первом месте по количеству инфицированных COVID-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отправке дополнительной тысячи военнослужащих для борьбы с инфекцией. Он уточнил, что военных направят в эпицентр распространения заболевания - в Нью-Йорк.