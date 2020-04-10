Последствия недосыпа: стали известны мотивы захватившего заложников жителя Пятигорска
Мужчина принимал препараты, которые повлияли на его состояние.
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Причиной захвата заложников в Пятигорске мог стать недосып, вызванный приемом препаратов. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Препараты мужчина принимал после операции на глаза, уточнил собеседник агентства.
Житель Пятигорска взял в заложники свою сестру и двух ее несовершеннолетних детей. Мужчина потребовал выдать ему деньги и возможность покинуть страну. Его удалось обезвредить, никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.