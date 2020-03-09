Минфин анонсировал продажу валюты из-за обвала цен на нефть

Министерство финансов анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы госбюджета из-за обвала нефтяных котировок. Курс доллара к рублю на международном рынке на пике достигал отметки в 73,47 рубля, а евро поднимался до 83,77 рублей. Обе валюты обновили свои максимумы с 2016 года.

В ведомстве добавили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия бюджетных потерь от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

По состоянию на 1 марта 2020 года, объем средств ФНБ составил 10,1 триллион рублей. Это гарантирует сохранение макростабильности при устойчиво низких ценах на нефть, отметили в Минфине.