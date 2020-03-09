Алтайский край замело: спасатели помогают застрявшим в снегу водителям

Алтайский край замело снегом. Подразделения МЧС России совместно с дорожными службами и экипажами ГИБДД вышли на помощь автомобилистам, оказавшимся на трассе в непогоду.

В частности, пострадал Шипуновский район: спасателям пришлось доставлять в больницу беременную женщину, у которой начались схватки, еще до прибытия скорой помощи. Совместными усилиями сотрудников МЧС, медиков и дорожных служб ее удалось успешно доставить в больницу.

В районе административного центра Топчиха автомобилист съехал с дороги на обочину и не смог самостоятельно вернуться обратно. Силами пожарно-спасательного отряда села с помощью гусеничного транспорта-снегоболотохода водителя и пассажиров, его семью, вернули на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В Каменском районе восемь спасательных отрядов организовали поиск семьи из пяти человек, которые вышли из села Карнилово. Людей удалось обнаружить и доставить в населенный пункт.