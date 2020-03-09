В ЦБ заявили о готовности задействовать необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности

В Центробанке приняли решение отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке. Срок приостановки выполнения банковских операций - 30 дней.

Подобным решением в ЦБ реализовали бюджетное правило. В течение марта эксперты примут решение о продлении отказа либо возобновлении покупок валюты. На данный момент они заняты отслеживанием изменений на финансовых рынках.

При необходимости для сохранения стабильности в Центробанке готовы к использованию специальных дополнительных инструментов. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Пиковое значение курса доллара к рублю на международном рынке составляло 73,47 рублей, а евро поднимался до 83,77 рублей. Обе валюты обновили максимумы, установленные в 2016 году. На фоне срыва сделки ОПЕК+ вниз пошли и нефтяные котировки: по состоянию на 07:41 по московскому времени фьючерсы марки Brent с доставкой в мае упали до $32,28 (28,69%) за баррель, апрельский фьючерс марки WTI - до $28,33 (31,35%) за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.