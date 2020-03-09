Крутое пике: цены на нефть падают после срыва сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть рухнули более чем на 30% и продолжают падение. Панику в сырьевом секторе вызвал выход России из сделки ОПЕК+. Заседание Организации стран-экспортеров нефти состоялось накануне, и его участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи углеводородов.

По состоянию на 07:41 по московскому времени фьючерсы марки Brent с доставкой в мае упали на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI - на 31,35%, до $28,33 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.

На фоне срыва договоренностей участников нефтедобывающего картеля, акции крупнейшей в Саудовской Аравии добывающей компании Saudi Aramco упали в цене. Власти королевства пообещали нарастить добычу до 10 миллионов баррелей в сутки и тем самым еще ниже опустить стоимость углеводородных ресурсов.