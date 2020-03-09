Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью

Стало известно, чем может быть вредно чрезмерное использование смартфонов и персональных компьютеров. Врачи заявили, что работа с ними вызовет переутомление мозга, которое, в свою очередь, разовьет в человеке деменцию и депрессию.

Японский нейрохирург Аюми Окумура сообщил об увеличении случаев нарушения памяти у людей. Он отметил, что диагноз деменции все чаще ставится уже не только пожилым людям - в зону риска как самые часто взаимодействующие с техникой включены люди от 30 до 60 лет.

«Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку», - цитирует слова Окумуры портал Nikkei Style.

Меры профилактики, по словам врачей, заключаются в обязательном отдыхе от гаджетов и сокращении времени пользования ими. Хороший сон также станет еще одним способом не получить лишних проблем со здоровьем.