«Мы их потеряли»: бывший украинский шпион назвал ситуацию в Донбассе проигрышем Украины

Осужденный в Донецкой народной республике за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал маловероятным возвращение Донбасса под контроль официального Киева. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях», - отметил Асеев.

В своем интервью бывший шпион отметил, что новым украинским властям не нужны участники конфликта на юго-востоке страны. Любые варианты возвращения неподконтрольных территорий Асеев называет фантазией.

«Я считаю, что мы проиграли. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть. Весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше», - считает осужденный журналист.

После государственного переворота в 2014 году официальный Киев начал военную операцию против мирного населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

По последним данным ООН, жертвами гражданского вооруженного противостояния на Украине стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в ходе встреч представителей контактной группы в Минске.