В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Метеорологи объявили в столице и области «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. В Гидрометцентре сообщили, что снижение уровня не произойдет ориентировочно до 11.00 часов 9 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” - погода потенциально опасна», - следует из данных прогностической карты.

Ранее в Москве зафиксировали новый температурный рекорд, побивший данные 140-летней давности. 7 марта в столице максимальное значение температуры оказалось равно 9 градусам, что более характерно для апреля, чем для начала марта.