Курс доллара на международных торгах превысил отметку в 73 рубля

Курс доллара к рублю на международном рынке достигал отметки в 73,47 рубля, а евро поднимался до 83,77 рублей. Обе валюты обновили свои максимумы с 2016 года.

После срыва сделки ОПЕК+, в ходе которой страны-экспортеры нефти не смогли договориться о снижении добычи углеводородов, нефть марки Brent опускалась ниже 31,38 долларов за баррель. В настоящий момент фьючерсы продолжают падение.

Ситуация на валютном и нефтяном рынках непредсказуемая, отмечают экономисты. Власти Саудовской Аравии уже заявили о своих планах нарастить добычу до 10 миллионов баррелей в сутки и еще сильнее обесценить нефть. На этом фоне королевство может вытеснить с нефтяных рынков многих крупных игроков, включая США.

Соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи было подписано в 2017 году, а главной его целью было сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки к концу 2019 года.