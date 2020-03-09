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Названа страна с самым высоким процентом смертности от коронавируса

Егор Левин
07:05 09.03.2020
В общей сложности, более 3000 человек в мире стали жертвами инфекции.
Названа страна с самым высоким процентом смертности от коронавируса
© Фото: Alfredo Falcone, Keystone Press Agency, Globallookpress

Названа страна с самой большой смертностью от коронавируса. Сообщается, что в Италии умер каждый 20-й зараженный.

В процентном соотношении смертность в стране составила 4,96%. Италия также занимает второе место в мире по количеству зараженных вирусом - 7375 человек.

По данным РИА Новости, вслед за Италией на втором месте по количеству летальных исходов вследствие заражения оказался Китай. В КНР от коронавируса умерли 3,83% заразившихся. Третьим оказался Иран и 2,96%.

Сообщается, что в общей сложности в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения, а жертвами инфекции стали 3799 человек. При этом излечились более 60,6 тысяч человек.

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