Названа страна с самым высоким процентом смертности от коронавируса

Названа страна с самой большой смертностью от коронавируса. Сообщается, что в Италии умер каждый 20-й зараженный.

В процентном соотношении смертность в стране составила 4,96%. Италия также занимает второе место в мире по количеству зараженных вирусом - 7375 человек.

По данным РИА Новости, вслед за Италией на втором месте по количеству летальных исходов вследствие заражения оказался Китай. В КНР от коронавируса умерли 3,83% заразившихся. Третьим оказался Иран и 2,96%.

Сообщается, что в общей сложности в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения, а жертвами инфекции стали 3799 человек. При этом излечились более 60,6 тысяч человек.