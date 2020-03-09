Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток

Иностранные дипломаты покинули Пхеньян и спецрейсом Air Koryo доставлены во Владивосток. Об этом заявил представитель авиакомпании, который отметил, что пока нет информации, будет ли этот рейс единственным. Транзитом через Владивосток на родину планируют вернуться дипломаты из Великобритании, Германии, Швейцарии и представители ранее приглашенных в Пхеньян делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии КНДР.

На фоне новостей о дальнейшем распространении коронавируса, официальный Пхеньян заявил о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы», эксперты усилили контроль и наблюдение, а также ввели всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения смертельно опасной инфекции.

О вспышке коронавируса стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань. Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сообщается, что в общей сложности в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения, а жертвами инфекции стали 3799 человек. При этом излечились более 60,6 тысяч человек.