Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток

Ян Брацкий
07:23 09.03.2020
Власти КНДР заявили о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы» с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Иностранные дипломаты покинули Пхеньян и спецрейсом Air Koryo доставлены во Владивосток. Об этом заявил представитель авиакомпании, который отметил, что пока нет информации, будет ли этот рейс единственным. Транзитом через Владивосток на родину планируют вернуться дипломаты из Великобритании, Германии, Швейцарии и представители ранее приглашенных в Пхеньян делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии КНДР.

На фоне новостей о дальнейшем распространении коронавируса, официальный Пхеньян заявил о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы», эксперты усилили контроль и наблюдение, а также ввели всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения смертельно опасной инфекции.

О вспышке коронавируса стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань. Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сообщается, что в общей сложности в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения, а жертвами инфекции стали 3799 человек. При этом излечились более 60,6 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата08.03.2020, 14:16
Поражение красотой: как в России поздравили с 8 Марта женщин-военнослужащих
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата07.03.2020, 20:00
Путин внес в Госдуму проект об уголовном наказании за осквернение памятников воинам
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
07:23 В стране и мире
Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток
04:31 В стране и мире
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 108 тысяч
02:06 В стране и мире
УЕФА отменил традиционные рукопожатия перед матчами
01:35 В стране и мире
ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну
00:28 В стране и мире
Четыре страны исключены из «черного списка» по коронавирусу
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:33 Спорт
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
07:23 В стране и мире
Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток
07:05 В стране и мире
Названа страна с самым высоким процентом смертности от коронавируса
06:53 В стране и мире
Цены на золото выросли после обвала нефтяных котировок
06:33 В стране и мире
«Адмирал Владимирский» в порту Монтевидео посетили курсанты военно-морского училища Уругвая
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Гнев и разочарование: ученые выяснили, как компьютеры влияют на мозг
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Видео
«Не верю до сих пор»: излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своем самочувствии
Роспотребнадзор рассказал правила выбора ювелирных изделий
Видео
«Вдруг у него что-нибудь екнет»: жительница Иваново рассказала, почему хочет замуж за Путина
Видео
Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.