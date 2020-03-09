Цены на золото выросли после обвала нефтяных котировок

Мировые цены на золото устремились вверх на фоне падения нефтяных котировок. Сегодня драгоценный металл торгуется по $1700 долларов за унцию, что является рекордным показателем с 2012 года. Финансовые аналитики Reuters приводят данные, согласно которым, золото XAU продемонстрировало рост на 1,5% до $1699,20 за унцию, а затем и до $1702,45.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подросли на 1,6% до $ 1699,70 за унцию. При этом, азиатские рынки устремились вниз на фоне пессимизма, вызванного коронавирусом.

Утром 9 марта мировые цены на нефть обрушились на 30%, что произошло после разрыва сделки ОПЕК+. Крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи углеводородов. После этого, власти Саудовской Аравии выступили с заявлением о готовности снизить стоимость нефти, увеличив ее добычу до 10 миллионов баррелей в сутки, после чего мировой рынок просел еще сильнее.