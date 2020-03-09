«Адмирал Владимирский» в порту Монтевидео посетили курсанты военно-морского училища Уругвая

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» посетили курсанты военно-морского училища Уругвая. Об этом сообщил глава кругосветной экспедиции капитан I ранга Олег Осипов.

Визит курсантов состоялся в порту Монтевидео, где «Адмирал Владимирский» находится с деловым заходом с 5 марта. Учащимся показали судно и познакомили с основными характеристиками судна. Курсанты также узнали об основных целях и задачах кругосветной экспедиции.

Группа российских моряков и представители Русского Географического Общества нанесли ответный визит в военно-морское училище Уругвая, где открыли выставку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

По данным представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игоря Дыгало, главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана.