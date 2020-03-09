После праздника: специалисты объяснили, как правильно утилизировать завядшие цветы

Цветы, которые принято дарить женщинам на 8 марта, не относятся к перерабатываемым отходам, а следовательно, они должны быть утилизированы в мусорный контейнер для смешанных отходов после праздников.

Об этом пользователям напомнили в региональном мусорном операторе, компании «Эколайн». Чтобы не выкидывать увядший подарок, многие эксперты советуют дарить горшечные растения.

«После праздника цветы должны сменить вазы на бак для смешанных отходов - они не перерабатываются. Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Все-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты», - цитирует РИА новости заявление компании.

Накануне на Рижском рынке в Москве, где в преддверии праздника весны по традиции разбивается один из самых больших цветочных базаров столицы, образовались гигантские очереди.

Мужчины начали «атаковать» торговые ряды с раннего утра, в попытках приобрести самые красивые букеты для своих жен, дочерей, матерей и подруг. Чтобы войти внутрь, приходилось выстоять длинную очередь под дождем.