Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь

Власти Сирии восстановили работу главной больницы Алеппо. Сейчас там работает 21 отделение с современным автоматизированным оборудованием и более сотни специалистов.

«Мы, наконец, вышли на необходимый уровень. Но нам все равно еще не хватает специалистов. Кто-то уехал во время войны, кто-то погиб», - рассказал «Звезде» российским журналистам заведующий отделением хирургии Манаф Шарбаджи.

Университетский госпиталь продолжал работу во время военных действий и неоднократно подвергался обстрелам боевиков, но врачи продолжали принимать пациентов. После освобождения города больницу начали восстанавливать. Сначала, по словам медиков, пытались купить американское оборудование, но из-за санкций это оказалось невозможно. Сейчас госпиталь оснастили современным европейским оборудованием.

«Наша задача - работать очень быстро. Сейчас мы это можем. Как только больной поступает в отделение скорой помощи, мы приступаем к работе. Все это благодаря тому, что теперь у нас есть новое оборудование», - сообщила медсестра Сухха Каддур.

Нет больше проблем и с кровью для переливания: небольшие запасы есть в самой больнице, также необходимый материал оперативно привозят из центрального банка крови Алеппо, который находится в ведении минобороны Сирии.

«Во время войны было трудно обеспечить все потребности, учитывая, что было много раненых. Теперь любое количество привезут из банка, который находится в центре города», - объяснил сотрудник лаборатории крови Ахмед Даниял.

По словам медика, с пополнением банка тоже нет сложностей: кровь сдают студенты-медики и добровольцы, которые быстро откликаются на призывы по радио и телевидению о сдаче крови.

Сейчас университетский госпиталь принимает больных не только из Алеппо, но и из других населенных пунктов Сирии. Там также проходят практику около 600 медиков-студентов, которые вскоре станут полноценными специалистами.