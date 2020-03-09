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Роспотребнадзор рассказал правила выбора ювелирных изделий

Тамара Астапенкова
05:47 09.03.2020
Ювелирные украшения должны иметь индивидуальную упаковку и государственное пробирное клеймо.
Роспотребнадзор рассказал правила выбора ювелирных изделий
© Фото: pixabay.com

Ювелирные украшения стоит покупать в специализированных магазинах с хорошей репутацией, изделия должны иметь индивидуальную упаковку и оттиски государственного пробирного клейма, рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства опубликовали памятку на что стоит обращать внимание при покупке ювелирных изделий.

«Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней всегда должны иметь индивидуальную упаковку, оттиски государственного пробирного клейма и именники (для изделий отечественного производства), а также пломбы без каких-либо дефектов и ярлыки», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Каждое ювелирное изделие должно иметь опломбированный ярлык, на котором будут указаны: наименование изделия, изготовитель, драгоценный металл, из которого изготовлено украшение, артикул, вес и размер изделия, виды вставок и цена.

«Если в изделии присутствуют натуральные бриллианты или изумруды, то продажа таких изделий может осуществляться только при наличии сертификата на каждый такой камень или набор (партию)», - сообщает ведомство.

В ведомстве уточнили, что без оттиска пробирного клейма допускается продажа ювелирных или серебряных изделий, произведенных в России и массой до 3 граммов.

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