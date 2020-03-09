В Японии прокомментировали ракетные пуски Северной Кореи

Новые ракетные пуски, произведенные Северной Кореей, не нанесли ущерб японским судам и самолетам. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Сейчас нет подтверждений какого-либо ущерба для самолетов и кораблей», - приводит Kyodo слова Абэ.

Глава правительства отдал распоряжение рассмотреть ситуацию с ракетными пусками на заседании Совета национальной безопасности.

В кабмине Японии предполагают, что северокорейские баллистические ракеты преодолели расстояние от 100 до 200 километров и упали в Японском море, пуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в северо-восточном направлении.

Ранее стало известно, что Корейская народно-демократическая республика произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. По данным СМИ, пуск был произведен из города Сондок, расположенного в провинции Хамген-Намдо на востоке страны.