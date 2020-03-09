В столице объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В понедельник, 9 марта, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в прогнозе на ближайшие часы.

Сообщается, что в ближайшее время ожидается туман. Предупреждение будет действовать до 11 утра 9 марта. Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.

Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Москве за 140 лет метеонаблюдений. В столице зафиксировано максимальное значение температуры - 9 градусов тепла.