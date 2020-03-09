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Врачи назвали продукты, необходимые при авитаминозе

Тамара Астапенкова
04:42 09.03.2020
Дефицит даже одного витамина может повлечь за собой весьма неприятные последствия для организма.
Врачи назвали продукты, необходимые при авитаминозе
© Фото: pixabay.com

Признаки авитаминоза проявляются в зависимости от того, какого именно витамина не хватает организму. Чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, С и группы В, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

«Даже нехватка одного витамина может повлечь за собой весьма неприятные последствия: нарушается образование необходимых ферментов, обмен веществ, возникают хронические заболевания», - объяснила эксперт.

Дефицит витаминов А, С и группы В можно компенсировать продуктами, которые необходимо вводить в рацион в начале весеннего сезона. При дефиците витамина А нужно обогатить свое меню свеклой, телячьей печенью, морковью, фасолью и тыквой, уточнила диетолог.

Пополнить запасы витаминов группы В можно миндалем, морепродуктами, кисломолочными изделиями, сухофруктами, яйцами, отрубями и цельнозерновым хлебом. Дефицит витамина D можно пополнить, обогатив свое меню капустой, цитрусовыми, шиповником, яблоками, грибами, рыбьим жиром и маслом.

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