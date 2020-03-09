Гнев и разочарование: ученые выяснили, как компьютеры влияют на мозг

Слишком частое использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что, в свою очередь, приведет к развитию маразма и депрессии. Такие выводы сделали японские ученые после проведенных исследований.

По словам директора клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, в последние несколько лет увеличилось число людей, у которых было диагностировано нарушение памяти. Чаще всего эту проблему обнаруживали у пациентов в возрасте от 30 до 60 лет.

Специалист убежден: это связано с тем, что люди начали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации и превращая в «свалку».

Ученый-нейрохирург, профессор Университета Васэда Есикуни Эдагава добавил, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также отвечает за мышление, принятие решений, контроль памяти и эмоций. Из-за слишком больших объемов информации работа этих функций может нарушиться, а за этим следует увеличение числа простых ошибок, снижение уровня обучаемости, возникновение разочарования и гнева, а также исчезновение мотивация и интереса.

Чтобы этого избежать, медики советуют не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером или просмотра телевизора. Также нужно больше спать, поскольку во время сна мозг отдыхает и восстанавливается. Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться гаджетами во время еды, пишет Nikkei Style