Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 108 тысяч

По данным на шесть утра 9 марта в Китае за сутки коронавирус нового типа был выявлен у 40 человек. Общее число инфицированных достигло 80 735, из которых 19 016 пациентов находятся в больницах, 5 111 - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Сообщается, что за последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, 21 из которых в провинции Хубэй. Общее количество зарегистрированных смертей в Китае выросло до 3119.

При этом в КНР растет число людей, поборовших смертельную болезнь. На данный момент выписались из больниц 58 600 человек. Только за последние сутки выздоровели 1535 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся более 20 тысяч человек, у которых нет положительного результата на коронавирус, но они имели тесный контакт с заболевшими людьми. Ждут результатов тестов 421 человек, у которых врачи подозревают наличие вируса.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый тип коронавируса был зафиксирован в 101 стране. По последним данным, общее число инфицированных во всем мире превысило 108 тысяч.