СМИ: названа причина стрельбы в мечети в Париже

Парижская полиция предполагает, что стрельба, произошедшая во дворике мечети в 19 округе французской столицы, могла произойти из-за конфликта на личной почве, передает газета Parisien.

«Скорее всего, это было сведение личных счетов с конкретным человеком. Место стрельбы значение не имеет», - приводит газета слова источника, близкого к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 8 марта, неизвестный мужчина прошел во внутренний дворик мечети и дважды выстрелил в другого человека. Сообщалось, что стрелок скрылся с места происшествия на мотороллере. Расследованием инцидента занимается судебная полиция Парижа.