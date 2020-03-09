Полное прекращение огня: сможет ли Эрдоган соблюсти достигнутые в Москве договоренности

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Кремле, в течение шести часов пытались уладить конфликт в Идлибе. В Москву турецкий лидер вместе с министрами ключевых силовых ведомств привез и серьезный информационный пул.

Напряжение от встречи чувствовалось даже в кремлевском пресс-центре, где вместе с российскими журналистами работали ведущие турецкие телеканалы и информационные агентства. По частоте их выхода в эфир стало понятно, что для Турции Идлиб сейчас - тема номер один.

Напряжение от предстоящего разговора повисло в воздухе еще до начала официальной встречи. Путин казался невозмутимым, а вот по лицу Эрдогана было видно, что он в стрессовом состоянии и буквально не знает, что делать.

Противостояние в Идлибе лидеры двух стран обсуждали у камина на котором стояли бронзовые часы «Переход через Балканы» - это копия скульпторы Евгения Лансере. Застывший эпизод разгрома турецкой армии русскими войсками зимой 1877 года, как тонкое напоминание.

Впрочем, уже на следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг все слухи и домыслы, отметив, что эти часы стоят в Кремле 20 лет.

В момент встречи на Эрдогана также смотрели скульптуры двух знаковых исторических личностей. Слева - Петра I, чье войско било турок под Азовом. Справа - скульптура императрицы Екатерины II, которая отвоевала у Османской империи Крым в 1884 году, образовав там Таврическую область.

Один на один Путин и Эрдоган общались два часа сорок минут, затем еще три часа вместе с министрами. И лишь на исходе шестого часа переговоров появились перед телекамерами и заявили, что, несмотря на многочисленные разногласия, они договорились. Идлибский кризис имеет мирное решение.

Первое, о чем удалось договориться, это полное прекращение огня всеми конфликтующими сторонами на линии разграничения в Идлибской зоне. Это первый, но не единственный пункт договора, согласованного президентами России и Турции.

Огласить план деэскалации на русском и турецком языках поручили главам внешнеполитических ведомств. По сути, это обновленная дорожная карта, перечень первоочередных мер по нормализации обстановки.

«Первое, прекратить все существующие столкновение по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 0 часов 01 мину 6 марта 2020 года. Второе, создать коридор безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны двух стран в течение семи дней. Третье, 15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4», - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эрдоган заверил, что будет продолжать придерживаться Сочинских соглашений, один из главных принципов которых - территориальная целостность Сирии. И даже пообещал помочь с возвращением сирийских беженцев в свои дома. Правда, тут же оговорился: в случае чего, готов продолжить удары по войскам Асада.

За встречей в Кремле следил буквально весь мир. Генсек ООН Антониу Гутереш призвал Идлибское перемирие закрепить соответствующей резолюцией Организации. Только в этом случае, по его мнению, оно будет полноценным и долгосрочным.

Итоги встречи в Москве сейчас пытаются проанализировать на Западе. В США, судя по заявлениям, перемирие поддерживают, но что с этим делать, пока не знают. За океаном, похоже, опять в недоумении: Эрдоган попросил поддержки у НАТО, а сам поехал мириться с Путиным. И теперь, согласно достигнутому договору, с 15 марта российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование трассы М4, контроль над которой, и стал причиной ожесточенных боев.