УЕФА отменил традиционные рукопожатия перед матчами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой организации.

«УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что отмена предматчевых рукопожатий введена в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации с коронавирусом постановил провести матчи еврокубков в Испании и Италии без зрителей. По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус распространился на 101 страну. Общее число инфицированных превысило 105 тысяч человек.