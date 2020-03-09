СМИ: КНДР пустила три ракеты в сторону Японского моря

Корейская народно-демократическая республика произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

Сообщается, что пуск был произведен из города Сондок, расположенном в провинции Хамген-Намдо на востоке страны. По информации японского издания Kyodo, пущенные неопознанные снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии.

В начале марта КНДР запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда из района порта Вонсан в провинции Канвондо. Это первый подобный запуск с начала года, последний случай был зафиксирован 28 ноября 2019 года.