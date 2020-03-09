Индекс Dow Jones потерял более 2000 пунктов во время фондовых торгов

В понедельник, 9 марта, американский промышленный индекс Dow Jones на фондовых торгах в США упал на 2013,76 пункта (7, 79%) из-за распространения нового типа коронавируса и на фоне значительного сокращения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

По времени Восточного побережья США на 16.30 (23.30 по Москве) Dow Jones установился на отметке 23 851,02 пункта. Индекс S&P 500, включающий в себя 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 225,81 пункта (7,60%). Сейчас индекс S&P 500 находится на отметке 2746,56 пункта.

Утром на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены торги на 15 минут из-за падения индексов более, чем на 7%. Если падение продолжится и концу торговой сессии Dow Jones не сможет компенсировать потери, то это может стать самым значительным снижением индекса с осени 1987 года.

Ранее произошло падение цены на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель. Позднее Brent частично отыграла свои позиции, и стоимость фьючерсов выросла до 35,23 долларов за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.

Специалисты объясняют резкое снижение стоимости сырья Brent новостями об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором не удалось достичь всеобщего согласия сторон.