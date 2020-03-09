США начали вывод войск из Афганистана

США начали вывод войск с афганской территории в рамках заключенного с членами радикального движения «Талибан»* соглашения. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан"* командование USFOR-A начало сокращать численность своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысяч (военнослужащих - прим. ред.) в течение 135 дней», - приводит ТАСС его слова.

В начале марта американский лидер Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с «Талибаном»* заявил, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана начнется «незамедлительно». Помимо этого, глава государства пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американская армия «стремительно» вернется в Афганистан.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ