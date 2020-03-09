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В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в Идлибе

Тамара Астапенкова
23:23 09.03.2020
За прошедшие сутки не зарегистрированы обстрелы со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре.
В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в Идлибе
© Фото: Goktay Koraltan globallokpress

После заключения Россией и Турцией договоренностей по Идлибской зоне, количество обстрелов в ней снижается. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается», - заявил Олег Журавлев.

Он добавил, что за прошедшие сутки не зарегистрированы обстрелы со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре. Однако, были зафиксированы два обстрела в районе населенных пунктов Айн-Эн-Нуар и Танжара в провинции Латакия со стороны бандформирований, неподконтрольных Турции.

Напомним, режим прекращения огня начал действовать в Идлибе с 6 марта. Это стало возможным после встречи в Москве Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате переговоров, длившихся 6 часов, была выработана новая дорожная карта, которая поможет снизить напряженность в зоне деэскалации.

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