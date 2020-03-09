В Италии из-за коронавируса закроют все горнолыжные курорты

В Италии из-за вспышки коронавируса закрываются все горнолыжные курорты. Об этом заявил министр по делам регионов Франческо Бочча.

«Мы решили закрыть все горнолыжные курорта со вторника», - сказал он во время выступления в службе гражданской обороны.

Одинаковые меры должны были быть приняты по всей стране, после того закрылись курорты в Ломбардии, пояснил министр. Некоторые объекты, по его словам, в связи со сложившимися обстоятельствами прибегали к недобросовестной рекламе, уточняет РИА Новости.

В Италии зафиксировали более 9,1 тысячи случаев заражения, за последние сутки их стало больше почти на две тысячи. Погибло от инфекции 463 человека. Ранее на карантин были закрыты Ломбардия и 14 провинций страны.