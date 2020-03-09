В ООН заявили об отставке помощника генсека по гуманитарным вопросам
В организации поблагодарили Урсулу Мюллер за проделанную работу.
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Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер ушла в отставку. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, отставка была запланированной.
«Мы всемерно благодарны госпоже Мюллер за работу. Генсек ООН высоко ценит работу, которую она делает», - цитирует его RT.
Он также отметил, что о приемнике Мюллер организация объявит в «надлежащий срок».