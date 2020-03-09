Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 01:08 мск. К 01:25 мск Brent частично отыграла свои позиции и стоимость фьючерсов выросла до 35,23 долларов за баррель.

Как пишет ТАСС, в последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель зимой 2016 года.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.

Снижение стоимости сырья Brent обусловлено влиянием новостей об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором не удалось достичь всеобщего согласия сторон. Предложение сократить добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал не приняли РФ и Казахстан.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в свою очередь, заявил, что заключение соглашения стран ОПЕК+ не имеет смысла для Российской Федерации, так как оно не повлияет на рынок. Он отметил, что то предложение, которое было сделано России, не было партнерским.