За сутки число зараженных коронавирусом в Италии выросло почти на 2 тысячи

Число зараженных коронавирусом в Италии за сутки увеличилось почти на 2 тысячи человек - до 9172. Жертв стало больше на 96 человек, теперь их 463. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В воскресенье это показатель был выше. Тогда за сутки зараженных стало на 1,5 тысячи больше, скончались 133 человека.

Напомним, что среди европейских стран в Италии - самая серьезная ситуация с коронавирусом. Там на карантин закрыта область Ломбардия, где находится очаг заражения, а также 14 провинций. В изоляции оказались порядка 16 миллионов человек.

Общее число зараженных в мире превысило 113 тысяч, скончались 3994.

В Москве в понедельник были выявлены три новых случая заболевания. Всего в России официально зарегистрировано 20 инфицированных.