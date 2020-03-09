Посол России встретился с главой Минфина США
С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений, говорится в сообщении дипмиссии.
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов встретился с министром финансов страны Стивеном Мнучиным. На переговорах обсуждались вопросы развития российско-американских связей.
Кроме того, представители государств обсудили выполнение договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году.
«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений», - говорится в сообщении посольства России.
Уточняется также, что выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между дипмиссией и администрацией США.