Посол России встретился с главой Минфина США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов встретился с министром финансов страны Стивеном Мнучиным. На переговорах обсуждались вопросы развития российско-американских связей.

Кроме того, представители государств обсудили выполнение договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году.

«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений», - говорится в сообщении посольства России.

Уточняется также, что выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между дипмиссией и администрацией США.