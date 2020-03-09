Рубль укрепился к доллару

К вечеру понедельника курс российской национальной валюты укрепился к американской. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.00 по московскому времени, доллар равен 73,69 рубля. Курс евро установился на отметке в 84,24 рубля.

Снижение рубля к бивалютной корзине началось после падения котировок нефти. Это произошло на фоне срыва сделки ОПЕК+.

Заинтересованные стороны не смогли договориться по дальнейшему сокращению добычи сырья. Из-за падения спроса вследствие эпидемии коронавируса ОПЕК выступила с предложением о дополнительном снижении. Россия и Казахстан выступили против этого.

Текущее соглашение ОПЕК+, заключенное в начале 2017 года, перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.