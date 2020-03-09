Европейские фондовые индексы рухнули по итогам торгов

Основные европейские фондовые индексы завершили торги с падением на 7-8%. Поводом стал обвал цен на нефть на мировом рынке.

Британский индекс FTSE 100 упал на 7,69%, французский CAC 40 - на 8,39%, немецкий DAX - на 7,94%. Падение итальянского индекса FTSE MIB стало еще большим и составило 11,17%. По итогам торгов акции европейских нефтяных компаний снизились в цене до 20%.

Падение цен на нефть на 30% произошло после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. В Саудовской Аравии заявили о намерении с 1 апреля - даты окончания обязательств всех участников в рамках соглашения - нарастить добычу и снизить стоимость сырья.